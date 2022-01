Kazakistan, oltre 4.200 persone detenute nella rivolta in corso

https://it.sputniknews.com/20220108/kazakistan-oltre-4200-persone-detenute-nella-rivolta-in-corso-14516481.html

Le forze dell'ordine kazake stanno proseguendo un'operazione antiterrorismo nella città di Almaty, epicentro dei violenti disordini degli ultimi giorni. 08.01.2022, Sputnik Italia

Secondo il ministero dell'Interno, oltre 4.000 persone sono state arrestate in Kazakistan per le proteste in corso.I disordini in Kazakistan sono iniziati all'inizio di questo mese e sono stati innescati da un duplice aumento dei prezzi del carburante. La gente è scesa in strada nelle città di Zhanaozen e Aktau, e in seguito le proteste si sono diffuse in tutto il paese, sfociando in violenti scontri con la polizia, saccheggi, incendi dolosi e atti vandalici. Almeno un agente di polizia è stato trovato decapitato.Ad Almaty, l'antica capitale e la città più popolosa del Kazakistan, centinaia di persone hanno preso d'assalto l'ufficio del sindaco e l'antica residenza presidenziale. I rivoltosi hanno anche attaccato il quartier generale della polizia, dato fuoco agli edifici e ingaggiato numerose sparatorie.Per frenare i disordini, il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha introdotto lo stato di emergenza e ha sciolto il governo.Ha anche chiesto assistenza agli alleati del Paese nell'Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (CSTO), che stanno inviando forze di peace keeping a guardia di siti strategici nel Paese, mentre le forze dell'ordine kazake e le forze armate stanno provvedendo a ristabilire l'ordine.

