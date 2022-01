https://it.sputniknews.com/20220108/governatore-zaia-si-esprima-il-cts-sulla-scuola-o-rischiamo-una-falsa-apertura-14525521.html

Luca Zaia, governatore della regione Veneto auspica l'intervento del Cts sul tema della riapertura delle scuole, per evitare il rischio di incappare in una "falsa apertura", tra "insegnanti colpiti dal Covid-19, altri assenti per malattia, altri ancora no-vax e nuove regole della Dad". Una cosa è certa, come sottolinea lo stesso: non avremo scuole piene. Zaia specifica poi il fatto che spetta alle regioni l'attivare ordinanze "in qualsiasi momento", ma che poi il governo potrà bloccare le stesse.Da qui, rilancia il governatore, la necessità di un ente "super partes" e che goda di capacità scientifiche per dipanare la questione, si legga per Cts, di cui Zaia auspica un intervento quanto prima, dato che già lunedì 10 si dovrebbero riaprire, almeno in linea teorica, i comprensori scolastici della regione.L'Ufficio scolastico regionale ribadisce che non ha intenzione di tornare indietro alla Dad. Intanto la regione registra un nuovo record di casi positivi proprio in queste ore, se si pensa che nella sola giornata di giovedì 6 gennaio si è registrato un dato di 18.000 casi positivi, cifre non da poco in una regione di 4.858.758.Il governatore può di fatto per legge rinviare le aperture, come successo proprio in questi giorni in Campania, correndo però il rischio di veder presentato dal governo ricorso.

