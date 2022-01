https://it.sputniknews.com/20220108/csi-certa-rivolte-in-kazakistan-preparate-in-anticipo-con-sostegno-dallestero-14528710.html

CSI certa: rivolte in Kazakistan preparate in anticipo con sostegno dall'estero

Nel Kazakistan per diversi giorni si sono svolte proteste di massa. Dopo la richiesta del presidente Tokayev, la CSTO ha deciso di inviare un contingente di... 08.01.2022, Sputnik Italia

Secondo il commissario esecutivo della CSI (Comunità degli Stati Indipendenti) Sergey Lebedev, i disordini di massa in Kazakistan erano stati preparati in anticipo per destabilizzare la situazione nel Paese e i suoi ideatori hanno avuto il sostegno dall'estero.A suo avviso, le azioni delle autorità kazake per ripristinare l'ordine e la stabilità nel Paese sono "tempestive e ragionevoli".Il commissario esecutivo della CSI ha auspicato che la situazione nella città kazaka di Almaty torni alla normalità nelle prossime settimane, consentendo così l'organizzazione di eventi della CSI.Quest'anno il Kazakistan presiede la CSI, che comprende Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, lo stesso Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan e Uzbekistan.Ipotesi di ingerenze straniereLe affermazioni di un possibile sostegno straniero alle rivolte in Kazakistan erano state espresse sin dai primi giorni delle manifestazioni. Il 5 gennaio, il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha affermato durante uno dei suoi discorsi alla nazione che dietro le proteste c'è un gruppo di cospiratori "motivati finanziariamente" con un piano attentamente ideato, promettendo azioni decisive contro qualsiasi criminale.Venerdì, l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha affermato che Mosca vede la situazione in Kazakistan come "sviluppi violenti provocati dall'esterno in un Paese amico, volti a minare la sua sicurezza e integrità".

