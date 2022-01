Cremlino: Lukashenko e Pashinyan sostengono l'iniziativa di tenere vertice online CSTO prossimamente

https://it.sputniknews.com/20220108/cremlino-lukashenko-e-pashinyan-sostengono-liniziativa-di-tenere-vertice-online-csto-prossimamente-14525171.html

Nella giornata di oggi il Cremlino aveva comunicato che il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha proposto di organizzare un vertice dell'Organizzazione... 08.01.2022, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto conversazioni telefoniche con il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko e il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, questi ultimi hanno sostenuto l'idea di tenere un vertice online della CSTO, ha fatto sapere sabato il Cremlino.Tokayev aveva precedentemente chiesto assistenza agli alleati del Kazakistan nella CSTO (tra cui Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia e Tagikistan), quando le proteste contro l'aumento dei prezzi del gas di petrolio liquefatto si sono trasformate in violenti scontri e disordini. La più grande rivolta si è verificata nella città più grande del paese, Almaty, dove persone hanno attaccato agenti di polizia, preso d'assalto l'ufficio del sindaco, dato fuoco agli edifici e sparato da armi da fuoco in tutta la città.I paesi della CSTO stanno inviando le loro forze di peace keeping a guardia di siti strategici nel Paese, mentre le forze dell'ordine kazake e le forze armate stanno provvedendo a ristabilire l'ordine.Al momento non è nota la data del vertice online, ha affermato il portavoce del presidente russo.

