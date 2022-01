Covid, in Romania vietate le mascherine di stoffa: multa di 500 euro per i trasgressori

"Gli esperti dicono che il ceppo Omicron si diffonde molto velocemente ed è molto contagioso, in queste condizioni indossare una mascherina è molto importante per fermare la diffusione del virus. La sanzione per aver indossato una mascherina inadeguata equivale alla sanzione per non averla indossata", ha dichiarato il ministro in onda sul canale televisivo Digi 24.