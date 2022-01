https://it.sputniknews.com/20220108/covid-19-in-campania-scontro-aperto-tra-presidente-de-luca-e-governo-14517048.html

Con un annuncio ufficiale scuole elementari e medie chiuse fino almeno al 29 gennaio. L'annuncio, a sorpresa, dato dal presidente regione Campania De Luca, tramite regolare ordinanza.Il provvidimento colpisce l'intero territorio regionale e avrà effetto immediato con decorrenza dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa e validità fino al 29 gennaio 2022.Si ribadisce, sempre in suddetta ordinanza, il "divieto di consumare bevande alcoliche dalle ore 22 fino alle ore 6:00 del mattino, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico (...) compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali"."Sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cosiddetta “movida", riferisce ancora il decreto.Lo scontro con il governoNon ci sta il governo, che intende impugnare la decisione di De Luca, giudicata forse troppo drastica. E proprio al governo si rivolgeranno alcuni genitori campani, in primis il coordinamento "Scuole aperte Campania", la cui rappresentante Palmira Pratillo ne parla a Napoli Today, additando l'ordinanza appena firmata da De Luca come indicativa del fatto che la Campania va "in una direzione diametralmente opposta rispetto al resto d’Italia e già lo scorso anno ha pagato un prezzo troppo alto in termini di danno didattici e psicofisico per bambini e ragazzi a causa delle decisioni prese dalla Regione e già bocciate più volte dal Tar. Come associazione agiremo in tutte le sedi opportune per ripristinare la legalità nella nostra regione".Per l'impugnazione dell'ordinanza il governo dovrà passare il vaglio del consiglio dei ministri.Anche il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ribadisce la posizione del governo per la riapertura delle scuole, contraria quindi alla linea adottata da De Luca, come riporta Adnkronos:Gli fa eco il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: Dalla parte della decisione presa da De Luca compatti i presidi delle scuole campane, i quali invocano il ricorso alla didattica a distanza, perché a loro i dire il governo non si è consultato con loro, come riporta ancora Adnkronos: Dell'associazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirughi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, l'idea di un posticipo dell'apertura delle scuole con l'eventualità di un recupero a giugno. Dello stesso parere il virologo Pregliasco, il quale auspica data la situazione l'applicazione di misure più restringenti "tra cui il ritorno a scuola in dad invece che in presenza e una serie di inrterventi, tra cui anche dei lockdown, magari mirati sui territori messi peggio".La decisione di De Luca, come sottolineato dallo stesso, arriva alla luce del fatto che le Asl dovrrebbero fare circa 3mila tamponi al giorno per "accompagnare le autorità scolastiche nel controllo del contagio nelle scuole", numeri che fanno riflettere.

