Cina, terremoto 6.9 nella provincia di Qinghai. Il video della potente scossa

Le immagini raccolte e diffuse dall’emittente televisiva cinese New China TV sabato 8 gennaio, mostrano la violenza del terremoto riprese dalle telecamere di sorveglianza in vari luoghi dell’area interessata dall’evento sismico. Il video mostra anche dei vigili del fuoco pronti a partire per prestare soccorso alla popolazione se ve ne fosse stato bisogno.Tuttavia, l’evento sismico è avvenuto in un’area a scarsa intensità demografica e a oltre 3.600 metri sopra il livello del mare riporta il quotidiano italiano La Stampa.L’evento sismico si è verificato a 140 chilometri a nord-ovest della città di Xining. 25 minuti dopo la prima onda sismica, si è verificato un secondo evento importante di magnitudo 5.1 riporta il Times of India.Nel 2010 un terremoto della stessa potenza verificatosi nella provincia di Qinghai, causò la morte di 3 mila persone. Anche nel mese di maggio del 2021 un terremoto di più bassa intensità aveva causato due morti.

