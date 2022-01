https://it.sputniknews.com/20220108/blinken-nato-non-ha-mai-promesso-alla-russia-di-non-espandersi-verso-est-14527439.html

Blinken: NATO non ha mai promesso alla Russia di non espandersi verso est

2022-01-08T18:53+0100

2022-01-08T18:53+0100

2022-01-08T18:53+0100

Il capo della diplomazia americana ha definito falsa "la narrativa, secondo cui la NATO minaccia la Russia".Blinken ha aggiunto che sono false anche le accuse relative alla creazione di infrastrutture militari in Ucraina per utilizzarle contro la Federazione Russa, così come le dichiarazioni secondo cui la NATO aveva promesso a Mosca di non espandersi verso est.La prossima settimana la Russia e gli Stati Uniti terranno un nuovo round di colloqui sulla stabilità strategica a Ginevra, dopodiché si svolgerà una riunione del Consiglio Russia-NATO a Bruxelles e in seguito a Vienna è previsto un vertice presso la sede dell'OSCE.Alla fine del 2021, la Russia ha pubblicato una bozza di accordi con gli Stati Uniti e la NATO sulle garanzie di sicurezza. In particolare, Mosca chiede ai suoi partner occidentali garanzie legali che la NATO non si espanderà ulteriormente in direzione est, nonché rinuncerà all'adesione al blocco dell'Ucraina e alla creazione di basi militari negli ex Stati sovietici.

