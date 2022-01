https://it.sputniknews.com/20220108/bassetti-finalmente-con-variante-omicron-avremo-limmunita-di-gregge-14523478.html

Bassetti: finalmente con variante Omicron avremo l’immunità di gregge

Bassetti: finalmente con variante Omicron avremo l’immunità di gregge

La variante Omicron del coronavirus Sars-CoV-2 aiuterà anche l’Italia a raggiungere l’immunità di gregge e a proteggere contro “le forme più impegnative”. Lo... 08.01.2022, Sputnik Italia

Secondo l’opinione personale di Bassetti, l’Inghilterra che ha scelto la via della convivenza con il virus lasciando maggiore libertà alla popolazione, ora “si trova ad avere il 98% della popolazione generale che è in qualche modo protetta dal virus. Perché o ha fatto la vaccinazione o è venuta in contatto col virus, e quindi si trova in qualche modo protetta almeno dalle forme più impegnative”, riporta l’Adnkronos.E quindi “diciamo che gli inglesi hanno raggiunto l'immunità di gregge, quella superiore al 95%, alla quale speriamo di arrivare presto anche noi” qui in Italia aggiunge il medico ed opinionista.Un salto che il medico considera atteso perché così è avvenuto negli altri paesi dove la variante Omicron ha preso il sopravvento sulle altre e in particolare sulla variante Delta del Sars-CoV-2.Inoltre Bassetti secondo la sua opinione “crescono molto i contagi, anche perché sono cresciuti forse troppo i tamponi eseguiti, fatti anche tante volte in maniera inappropriata”.Quindi a quando l’immunità di gregge?Se proseguiamo al ritmo di 200-250 mila contagi al giorno, e non dimenticandoci che il “tampone rapido ha un numero importante di falsi negativi, vuol dire che verosimilmente nella prossima primavera noi avremo oltre il 95% degli italiani che tra vaccinazioni e infezione naturale avranno raggiunto l'immunità”.

