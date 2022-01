Report del governo: quanti i no vax in Italia? Come la popolazione di Roma e Milano messe insieme

https://it.sputniknews.com/20220107/vaccini-in-italia-sono-oltre-5-milioni-gli-italiani-non-ancora-immunizzati-14512814.html

Alla data del 7 gennaio sono poco meno di 5,4 milioni (5.391.879) gli italiani maggiori di 12 anni che non sono immunizzati contro il Covid-19.Lo si evince dal rapporto giornaliero del Governo sull'andamento della campagna vaccinale.Nel corso dell'ultima settimana la copertura è stata estesa a 168.653 soggetti precedentemente non vaccinati.A livello assoluto, il maggior numero di vaccinati si trova nella fascia 40-49 anni (1.174.797), seguita da quella 50-59 anni (993.463). Tra i 12 e i 19 anni i soggetti scoperti sono 769.621.Super green pass e obbligo vaccinale per i 50+A partire dal prossimo 10 gennaio scatta il super green pass, o green pass rafforzato, con le nuove regole introdotte dal Governo nel Cdm del 29 dicembre e che hanno lo scopo di ridurre il più possibile il numero di non vaccinati in circolazione.In sostanza, dal 10 gennaio sarà necessario per salire a bordo dei mezzi pubblici, per partecipare a fiere e congressi, per entrare negli alberghi e B&B, per i servizi di ristorazione all’aperto ed anche per usufruire degli impianti di risalita invernali.A partire dal 6 gennaio è poi scattato l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini di età superiore ai cinquant'anni.Dal prossimo 15 di febbraio, invece, i lavoratori 50+ avranno anche l'obbligo di esibire il super green pass, pena la sospensione dal lavoro e quella dello stipendio.

