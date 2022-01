https://it.sputniknews.com/20220107/tricolore-mattarella-nella-pandemia-ha-segnato-la-memoria-collettiva-del-paese-14510672.html

Tricolore, Mattarella: "Nella pandemia ha segnato la memoria collettiva del Paese"

Tricolore, Mattarella: "Nella pandemia ha segnato la memoria collettiva del Paese"

Il Capo dello Stato ha inviato un messaggio in occasione della Festa del Tricolore, nato a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797 come vessillo della Repubblica... 07.01.2022

"Celebriamo oggi il 225° anniversario del Tricolore, simbolo dell’Italia e testimone del cammino che ha portato alla costruzione della Repubblica, libera e democratica". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inizia così il suo messaggio per la Festa del Tricolore, che si celebra oggi, l'ultimo del suo mandato.Il Capo dello Stato celebra le "tante tragiche ed eroiche vicende hanno accompagnato il raggiungimento di un destino comune", di cui il nostro Tricolore è simbolo.Mattarella ricorda le difficoltà che hanno contraddistinto i nostri giorni, in particolare "dalle sofferenze provocate dalla pandemia e dal clima di incertezza che questa ha generato, è sorta una nuova consapevolezza e fiducia nel futuro".Poi si sofferma alle vittorie in ambito sportivo e ai numerosi successi che gli italiani hanno ottenuto nell'ultimo anno, accompagnati dalla "nostra bandiera".La festa del TricoloreLa bandiera italiana oggi compie 225 anni. La sua esistenza è dunque anteriore alla nascita dello Stato italiano, sorto 64 anni dopo. Il Tricolore è nato a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797 come vessillo della Repubblica Cispadana, ma inizialmente aveva bande orizzontali. L'11 maggio dell'anno successivo la Repubblica Cisalpina introdusse una versione a bande verticali.Nel 1861, al tricolore venne aggiunto il simbolo di Casa Savoia e divenne la bandiera del Regno d'Italia. Il simbolo della monarchia decade con la fondazione della Repubblica, ma il tricolore resta la bandiera d'Italia, come prevede l'articolo 12 della Costituzione, in vigore dal 1° gennaio 1948.La festa del tricolore viene celebrata ogni 7 gennaio dal 1997.

