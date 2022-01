https://it.sputniknews.com/20220107/totonomi-per-palazzo-chigi-con-draghi-al-colle-di-maio-giorgetti-o-franceschini-14508503.html

Totonomi per Palazzo Chigi con Draghi al Colle: Di Maio, Giorgetti o Franceschini

Berlusconi resta l’ostacolo da superare. Proseguono le incognite sul voto per il Quirinale per l’andamento dei contagi e i leader dei partiti si chiamano fuori... 07.01.2022, Sputnik Italia

Finite le vacanze di Natale, riprendono ancora più fitti i colloqui tra partiti per l’elezione del presidente della Repubblica, con le votazioni dal 24 gennaio al 3 febbraio.Se l’ipotesi di eleggere Mario Draghi al Quirinale si fa strada, è aperta la ricerca di un suo sostituto a Palazzo Chigi che possa, per un un anno o poco più, guidare il cosiddetto governo fotocopia.Su tutti e tre i nomi, però, pesa l’irremovibilità di fare un passo indietro di Silvio Berlusconi, convinto di poter essere eletto dalla quarta votazione, quando basteranno 505 Grandi elettori.Se al Colle dovesse salire Draghi, si studiano le strategie per un premier che possa tenere unito il governo. I renziani puntano su Franceschini.I Cinque stelle potrebbero, complice il Pd, far salire Di Maio alla guida del governo, trovando i consensi anche senza Iv e Lega.L’ipotesi Giorgetti, invece, vede un ostacolo proprio nel leader del Carroccio, Matteo Salvini, che non digerisce la sua candidatura.I leader di partito e i Grandi elettoriIntanto, tra appelli alla sicurezza del voto, con circa 40 deputati positivi al Covid, si cerca di individuare i 58 delegati regionali da inserire tra i Grandi elettori.Berlusconi ha declinato la possibilità di essere delegato da Lombardia o Calabria. Stessa posizione per Giuseppe Conte, per il M5S. Il leader di Azione, Carlo Calenda ha dichiarato: “Non credo sia opportuno”.Il centrodestra ha stabilito le quote: 13 leghisti, sette forzisti, tre di Fratelli d’Italia e gli altri centristi o civici.Nel centrosinistra, Francesco Boccia, responsabile enti locali del Pd parla di “gentlemen’s agreement” tra alleati.

Rachele Samo

Rachele Samo

