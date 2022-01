https://it.sputniknews.com/20220107/stoltenberg-considera-reale-il-rischio-di-un-conflitto-in-europa-per-la-situazione-intorno-a-14515536.html

Stoltenberg considera reale il rischio di un conflitto in Europa per la situazione intorno a Ucraina

Stoltenberg considera reale il rischio di un conflitto in Europa per la situazione intorno a Ucraina

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, a seguito di un vertice virtuale dei ministri degli Esteri dei paesi dell'alleanza, ha affermato che... 07.01.2022, Sputnik Italia

Recentemente Kiev e paesi occidentali hanno espresso preoccupazione per la presunta intensificazione delle "azioni aggressive" da parte della Russia vicino ai confini dell'Ucraina. Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha affermato che la Russia sposta le truppe all'interno del suo territorio e a sua discrezione e che ciò non minaccia nessuno e non deve preoccupare nessuno.Il segretario generale ha anche menzionato una "retorica della Russia" e "le azioni nei confronti dell'Ucraina negli anni passati".La prossima settimana la Russia e gli Stati Uniti terranno il prossimo round delle trattative sulla stabilità strategica a Ginevra, dopodiché si svolgerà una riunione del Consiglio Russia-NATO a Bruxelles e in seguito a Vienna è previsto un vertice presso la sede dell'OSCE.Alla fine del 2021, la Russia ha pubblicato una bozza di accordi con gli Stati Uniti e la NATO sulle garanzie di sicurezza. In particolare, Mosca chiede ai suoi partner occidentali garanzie legali che la NATO non si espanderà ulteriormente in direzione est, nonché rinuncerà all'adesione al blocco dell'Ucraina e alla creazione di basi militari negli ex stati sovietici.La Russia ha più volte negato le accuse di "azioni aggressive" da parte dell'Occidente e dell'Ucraina, affermando che non minaccia nessuno, mentre le dichiarazioni sull'"aggressione russa" sono usate come scusa per schierare ulteriori mezzi militare della NATO vicino ai confini russi. Il ministero degli Esteri russo aveva precedentemente osservato che le dichiarazioni dell'Occidente sull'"aggressione russa" e sulla possibilità di aiutare Kiev a difendersi da essa sono pericolose.

