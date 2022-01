https://it.sputniknews.com/20220107/situazione-in-kazakistan-xi-jinping-esprime-sostegno-al-presidente-tokayev-14511306.html

Situazione in Kazakistan, Xi Jinping esprime sostegno al presidente Tokayev

Situazione in Kazakistan, Xi Jinping esprime sostegno al presidente Tokayev

La Cina si oppone con veemenza alle forze esterne che provocano deliberatamente disordini e una "rivoluzione colorita" in Kazakistan, ha affermato venerdì il... 07.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-07T14:47+0100

2022-01-07T14:47+0100

2022-01-07T14:49+0100

mondo

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/856/79/8567906_0:44:2381:1383_1920x0_80_0_0_ef96eb6150a2394e5a4264b4af17f985.jpg

La situazione in KazakistanProteste di massa in Kazakistan sono iniziate nei primi giorni del 2022. I residenti di Zhanaozen e Aktau si sono opposti a un duplice aumento dei prezzi del gas di petrolio liquefatto, poi le proteste si sono estese ad altre città, tra cui Almaty, sfociando in violenti scontri con la polizia, saccheggi e atti vandalici.Facendo seguito alla richiesta del presidente Kassym-Jomart Tokayev, che aveva definito la situazione nel paese "un'invasione di bande addestrate dall'estero", il Consiglio di sicurezza collettiva della CSTO ha deciso di inviare forze congiunte di pacificazione in Kazakistan per un periodo di tempo limitato.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica