Russia, elicottero atterra bruscamente in Bashkortostan: una vittima e due feriti

A causare l'incidente, forse, la scarsa visibilità dovuta al maltempo. 07.01.2022, Sputnik Italia

Nella notte un elicottero ha effettuato un brusco atterraggio nella Repubblica russa del Bashkortostan, causando la morte di un passeggero e il ferimento di altre due persone.Lo ha reso noto il dipartimento regionale dei trasporti, in una nota pubblicata in queste ore.L'incidente ha visto protagonista un elicottero modello AS350 ed è avvenuto nel distretto di Blagoveshchensky. Le cause rimangono al momento sconosciute, ma è stato aperto un fascicolo d'inchiesta per far luce sull'accaduto.

