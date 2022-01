https://it.sputniknews.com/20220107/quirinale-orfini-siamo-dentro-a-una-crisi-chiediamo-il-sacrificio-del-bis-a-mattarella-14507661.html

Quirinale, Orfini: “Siamo dentro a una crisi, chiediamo il sacrificio del bis a Mattarella”

Quirinale, Orfini: “Siamo dentro a una crisi, chiediamo il sacrificio del bis a Mattarella”

07.01.2022

L’Italia è dentro “una tempesta”, come previsto dall’Oms, e l’ipotesi che in questo contesto si possa discutere “di scenari che sconvolgono gli equilibri esistenti è pericolosa. Quando sei nel pieno della bufera non cambi il capitano della nave, levandolo da Chigi”.Il deputato del Pd Matteo Orfini è convinto che l’unica soluzione che garantisca davvero l’Italia è mantenere l’attuale assetto, Mario Draghi a Palazzo Chigi e Sergio Mattarella al Quirinale, dice a Repubblica.Il premier, sottolinea Orfini, è “l’unico in grado di tenere insieme una maggioranza tanto eterogenea; e ciò porta con sé la permanenza al Colle di Mattarella, che è il garante di questo governo e di questa maggioranza”.Mattarella, nonostante il suo no al secondo mandatoIl deputato Dem è sicuro che la soluzione di un bis dell’attuale capo dello Stato verrebbe accolta anche dal centrodestra, Meloni esclusa.Ma la strategia non sarà quella di votare Mattarella a sua insaputa: “Io non sono per i colpi di mano né per gli agguati. La mia è una proposta politica, le tattiche vengono sempre dopo. Oggi chi vuol bene al Paese dovrebbe considerare questa opzione come prioritaria”.

