Quattro Regioni passano in zona gialla: Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle D’Aosta

La Liguria si salva dall’arancione, secondo l’ordinanza di Speranza. L’incidenza settimanale sale a 1.669 casi ogni 100mila abitanti. 07.01.2022, Sputnik Italia

Da lunedì 10 gennaio altre quattro Regioni italiane passeranno in zona gialla. È quanto si legge nell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che stabilisce il cambio di fascia per Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle D’Aosta.Salva, almeno per ora, la Liguria che rischiava di passare in arancione. Restano in zona gialla anche la Calabria, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Lombardia, le Marche e le province autonome di Bolzano e Trento, il Piemonte, la Sicilia e il Veneto.L’ordinanza registra un’occupazione di posti letto in area medica al 21,6% e quella delle terapie intensive al 15,6%.Si salvano dall’arancione Liguria, Lombardia e MarcheSecondo i dati contenuti nell’ordinanza, si salvano dal passaggio a una fascia di colore con misure più restrittive, l’arancione, tre Regioni.La Lombardia segna un 15% di occupazione delle terapie intensive e il 34,2% delle aree mediche.Le Marche hanno un dato più alto per quanto riguarda la terapia intensiva, che sfora il 20%, con il 23,9% ma rientra nei limiti per l’area medica.Dati preoccupanti anche per i reparti di terapia intensiva di Trento, Piemonte e Veneto, rispettivamente 27,8%, 21,7%, e 18,7%.Rt in salitaI dati più alti per incidenza sono stati registrati in Toscana, 2.680 casi ogni 100mila abitanti, in Lombardia, 2.578,1 e Valle D’Aosta, 2.255,9.Cosa cambia in zona giallaIl passaggio dalla zona bianca alla gialla è previsto quando si superano il 15 % di pazienti affetti da Covid-19 sul totale dei pazienti e del 10% per quelli in terapia intensiva.All'atto pratico la differenza tra zona bianca e gialla praticamente non sussiste, essendo stata introdotta l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine di sicurezza anche all'aperto per decreto.Dal 10 gennaio, inoltre, in base alle misure decise dal governo centrale si dovrà avere il Super Green pass per i mezzi pubblici e per i mezzi a lunga percorrenza. Come per consumare al ristorante e al bar.

Notiziario

coronavirus in italia