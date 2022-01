https://it.sputniknews.com/20220107/peru-terremoto-di-magnitudo-60-colpisce-il-paese-14510516.html

Perù, terremoto di magnitudo 6.0 colpisce il Paese

Al momento, non ci sono state segnalazioni riguardo danni o vittime causati dal terremoto. A seguito della scossa, non è stato emesso alcun allarme tsunami. 07.01.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto reso noto dal Centro sismologico europeo-mediterraneo (EMSC), venerdì un potente terremoto ha colpito una zona a circa 51 km (32 miglia) a nord-est di Lima, in Perù. Inizialmente, è stato valutato a 5,6 della scala Richter, ma in seguito la sua magnitudo è stata corretta a 6,0.Il Perù si trova in una zona sismicamente attiva, conosciuta come l'Anello di Fuoco, che è regolarmente colpita da potenti terremoti ed eruzioni. Il PAESE si trova lungo il confine tra le placche tettoniche sudamericane e quella di Nazca, il cui movimento provoca un'elevata attività sismica.

