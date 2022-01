https://it.sputniknews.com/20220107/per-goldman-sachs-draghi-deve-restare-a-palazzo-chigi-14514841.html

L'affondo di Goldman Sachs sull'Italia: Draghi deve restare a Palazzo Chigi

A rischio la stabilità dell’Italia e i fondi del Recovery, secondo l’analisi firmata dall’ex responsabile economia del Pd e adesso autore del report per la... 07.01.2022, Sputnik Italia

Mario Draghi deve mantenere il ruolo di presidente del Consiglio e non essere eletto alla presidenza della Repubblica, aprendo un vuoto a Palazzo Chigi su cui si potrebbe inasprire uno scontro tra i partiti di maggioranza.Ad affermarlo è Goldman Sachs che in un’analisi firmata da Filippo Taddei, ex responsabile economia del Pd, sottolinea che la salita di Draghi al Colle potrebbe causare un ritardo nell’attuazione del Recovery Fund e delle relative riforme.Problemi che avrebbero anche ricadute di mercato, sottolinea la banca americana.I rischi per il PilTaddei nella nota sottolinea che “eventuali ritardi nell’attuazione del Pnrr a seguito delle dimissioni di Draghi da Presidente del consiglio potrebbero ridurre l’assorbimento effettivo delle sovvenzioni del Recovery Fund tra il 50% e il 75%”.Per il Colle esito non scontatoL’economista bolognese ammette che l'elezione di Draghi o meno al Colle non è facile da pronosticare.Le tensioni tra i partiti si acuiranno in vista delle elezioni del 2023 ma nello stesso tempo Draghi potrebbe trovarsi in un posizione descritta come “convenient”, perché i partiti della coalizione al governo non avrebbero alternative praticabili fino al voto.

