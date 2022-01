https://it.sputniknews.com/20220107/natale-ortodosso-gli-auguri-di-vladimir-putin-14507929.html

Natale Ortodosso, gli auguri di Vladimir Putin

Vladimir Putin ha partecipato alla funzione di mezzanotte, in occasione del Natale ortodosso, presso la Chiesa del Salvatore del Volto Santo a Novo-Ogaryovo... 07.01.2022, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha rivolto i propri auguri a tutti i cristiani ortodossi e ai cittadini russi per il Natale, ha affermato il servizio stampa del Cremlino.Il Natale, ritiene il presidente, è una delle principali e più amate festività cristiane, che ha un significato morale speciale.Putin ha anche sottolineato "l'enorme contributo creativo e veramente disinteressato alla conservazione del nostro più ricco patrimonio storico, patriottico e culturale, al rafforzamento dell'istituzione della famiglia e all'educazione dei giovani", della Chiesa ortodossa russa e delle altre confessioni cristiane in Russia.L'anno scorso, il presidente russo aveva rivolto i suoi auguri per il Natale ortodosso ai fedeli della chiesa di San Nicola sull'isola di Lipno, vicino alla città di Veliky Novgorod, nella Russia occidentale.

