Il grido di dolore dei cattolici caldei in Libano: "facciamo la fame, nessuno ci aiuta"

I cristiani della Chiesa cattolica caldea, fuggiti dall'Iraq e dalla Siria in Libano, hanno bisogno dell'aiuto e dell'attenzione dei loro governi, per... 07.01.2022, Sputnik Italia

Secondo il metropolita, oggi non c'è coordinamento con le autorità irachene.I rappresentanti della Chiesa caldea si aspettano che dopo la formazione del nuovo governo in Iraq, un'attenzione particolare sarà rivolta ai cittadini iracheni in Libano, sia cristiani che musulmani.Parlando del governo libanese, il metropolita ha ammesso che non c'è nessun aiuto, soprattutto in questi ultimi anni, in cui il Libano sta attraversando una serie di crisi.Tuttavia, la Chiesa caldea si coordina con le autorità e i servizi di sicurezza libanesi e mantiene buoni rapporti con l'amministrazione dei Servizi di Sicurezza generale, che aiuta a risolvere le questioni relative alle violazioni legate ai permessi di soggiorno quando una famiglia lascia il Libano.La Chiesa caldea riceve la maggior parte degli aiuti dalle sue comunità in tutto il mondo, principalmente dal Canada e dagli Stati Uniti.Casarji ha ricordato che oggi in Libano vivono più di 2500 famiglie fuggite dall'Iraq e dalla Siria, appartenenti a questa chiesa. Questo problema, ha osservato, è iniziato 25 anni fa e negli ultimi dieci anni è solo peggiorato, anche a causa della guerra in Siria.

