La minaccia dei No vax: “il 15 gennaio marceremo su Roma”

È uno dei leader del fronte di Torino, Liccione, che lancia l’avvertimento e si fa beffe della multa per coloro che rifiutano di vaccinarsi contro il Covid. 07.01.2022, Sputnik Italia

Arriva da Torino la nuova minaccia di manifestazione contro il vaccino obbligatorio e il green pass. È Marco Liccione, leader dei No Vax di Torino, che parlando alla Adnkronso annuncia una protesta per il 15 gennaio a Roma.A proposito delle nuove misure decise dal governo, come le sanzioni per gli over 50 che non si vaccinano, violando l’obbligo, Liccione dice: "Il governo deve avere il coraggio di togliere lo scudo penale e il consenso informato, se il vaccino funziona come dicono. Devono assumersi le proprie responsabilità e mettere l'obbligo per tutti. A quel punto me lo farò”.“Sto meglio e sono pronto ad arrivare sotto il Parlamento”Liccione, che sui social ha condiviso aggiornamenti sul suo stato di salute dopo aver scoperto di essere positivo, smentisce di essere un no vax, “l'antitetanica l'ho fatta. Questo per il Covid non lo farò mai visto che gli stessi diretti interessati se ne lavano le mani in caso di conseguenze avverse, che comunque ci sono state”.E poi l’avvertimento: “Il 15 gennaio marceremo su Roma, se sarò negativizzato. Andiamo sotto al Parlamento e lì sarà una bella botta".

