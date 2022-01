https://it.sputniknews.com/20220107/kazakistan-von-der-leyen-sto-monitorando-la-situazione-lue-e-pronta-a-fornire-assistenza-14511149.html

Kazakistan, von der Leyen: "Sto monitorando la situazione, l'UE è pronta a fornire assistenza"

Dopo Josep Borrell, anche Ursula von der Leyen ribadisce la disponibilità di Bruxelles ad assistere il Kazakistan. 07.01.2022, Sputnik Italia

La Commissione europea si è offerta di aiutare il Kazakistan dove può, per risolvere la crisi che si sta sviluppando nella repubblica dell'Asia centrale, iniziata con le proteste in risposta all'aumento del prezzo del carburante.Ad affermarlo oggi è stata la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen: ha affermato venerdì il capo della Commissione.La politica tedesca ha quindi aggiunto che l'UE è pronta ad offrire la propria "assistenza dove possiamo".Nella serata di ieri, il capo della diplomazia dell'UE, Josep Borrell, aveva espresso sostanzialmente la medesima linea della von der Leyen, dichiarando che Bruxelles è pronta ad assistere nell'affrontare la crisi in Kazakistan per trovare una soluzione.L'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza aveva aggiunto che gli eventi in Kazakistan destano "serie preoccupazioni", osservando che "i diritti e la sicurezza della popolazione civile devono essere garantiti".

