Kazakistan, Tokayev: "L'ordine costituzionale è stato ristabilito in tutte le regioni"

Kazakistan, Tokayev: "L'ordine costituzionale è stato ristabilito in tutte le regioni"

Oggi è atteso il discorso televisivo alla nazione del capo di stato kazako. 07.01.2022, Sputnik Italia

Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev dovrebbe tenere oggi un discorso televisivo alla nazione dopo aver dichiarato che l'ordine costituzionale è stato ripristinato nel paese. Il presidente kazako ha anche affermato che i terroristi stanno usando armi, infliggendo danni alle proprietà delle persone, aggiungendo che sono necessarie operazioni antiterrorismo per mettere fine alle azioni degli uomini armati.Intanto spari di arma da fuoco sono stati sentiti di nuovo ad Almaty, in Kazakistan, nelle prime ore del mattino di oggi, come riferito dal corrispondente di Sputnik, che precisa come le barricate siano state smantellate e non ci siano polizia o manifestanti per le strade. L'aeroporto di Almaty resterà invece chiuso per motivi precauzionali fino ad oggi pomeriggio.La situazione in KazakistanProteste di massa in Kazakistan sono iniziate nei primi giorni del 2022. I residenti di Zhanaozen e Aktau si sono opposti a un duplice aumento dei prezzi del gas di petrolio liquefatto, poi le proteste si sono estese ad altre città, tra cui Almaty, sfociando in violenti scontri con la polizia, saccheggi e atti vandalici .Facendo seguito alla richiesta del presidente Kassym-Jomart Tokayev , che aveva definito la situazione nel paese "un'invasione di bande addestrate dall'estero", il Consiglio di sicurezza collettiva della CSTO ha deciso di inviare forze congiunte di peace keeping in Kazakistan per un periodo di tempo limitato.

