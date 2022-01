https://it.sputniknews.com/20220107/kazakistan-nove-il-76-con-forze-russe-di-pace-arrivano-ad-almaty---video-14510844.html

Kazakistan, nove Il-76 con forze russe di pace arrivano ad Almaty - Video

Nove aeri Il-76 con equipaggiamento militare sono atterrati all'aeroporto di Almaty, in Kazakistan, ha riferito il Ministero della Difesa. 07.01.2022, Sputnik Italia

Come notato in precedenza, proteggeranno gli edifici amministrativi e diplomatici e aiuteranno l'esercito locale a mantenere l'ordine nel paese.Il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha chiesto assistenza militare per i disordini nel paese. Oltre a Russia e Armenia, il supporto sarà fornito da altri membri della CSTO: Kirghizistan, Armenia, Bielorussia e Tagikistan.L'intervento della CSTO in KazakistanSullo sfondo delle proteste in corso in Kazakistan, il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha chiesto aiuto alla CSTO "per superare la minaccia terroristica" esterna.Dopo aver ricevuto la richiesta, il Consiglio di sicurezza collettivo della CSTO ha deciso di inviare forze collettive di mantenimento della pace in Kazakistan "per un periodo limitato al fine di stabilizzare e normalizzare la situazione nel Paese".

