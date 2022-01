https://it.sputniknews.com/20220107/kazakistan-il-presidente-tokayev-non-negoziamo-con-i-terroristi-li-distruggeremo-14509384.html

Kazakistan, il presidente Tokayev: "Non negoziamo con i terroristi, li distruggeremo"

Kazakistan, il presidente Tokayev: "Non negoziamo con i terroristi, li distruggeremo"

Il capo di stato kazako ha dichiarato che tutti i terroristi che decideranno di non deporre le armi saranno eliminati. 07.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-07T10:08+0100

2022-01-07T10:08+0100

2022-01-07T10:27+0100

mondo

kazakistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/14509351_0:89:2189:1320_1920x0_80_0_0_375b937bdd02b40f4128faf4ca54fc3b.jpg

Nel terzo discorso alla nazione pronunciato dall'inizio delle violente proteste in Kazakistan, il capo dello stato, Kassym-Jomart Tokayev, ha confermato la linea dura dello stato nei confronti dei gruppi di "banditi e terroristi" che hanno preso d'assalto la città di Almaty.Tokayev ha ribadito che non tutti i terroristi "hanno deposto le armi" e che pertanto le operazioni dei militari della guardia nazionale e della polizia kazaka contro di loro proseguono.Tokayev ha parlato dell'organizzazione di quella che ha definito un'operazione pensata con un "piano ben chiaro", alla quale hanno preso parte almeno "20.000 banditi armati", tutti "addestrati e coordinati da un centro unico".Secondo il capo di stato, i terroristi hanno arrecato danni economici molto significativi al Paese e si sono resi protagonisti di atti di violenza contro la popolazione civile.Tokayev ha ringraziato i capi di stato dei paesi della CSTO, ed in particolar modo il presidente russo Vladimir Putin, per la loro pronta risposta a quanto stava accadendo in Kazakistan.Il presidente kazako ha sottolineato che le autorità ascolteranno le richieste avanzate dai manifestanti pacifici prima dell'inizio dei disordini e ha annunciato un piano di riforme che sarà svelato in un discorso al parlamento della nazione l'11 gennaio sull'attuale crisi.La situazione in KazakistanProteste di massa in Kazakistan sono iniziate nei primi giorni del 2022. I residenti di Zhanaozen e Aktau si sono opposti a un duplice aumento dei prezzi del gas di petrolio liquefatto, poi le proteste si sono estese ad altre città, tra cui Almaty, sfociando in violenti scontri con la polizia, saccheggi e atti vandalici.Facendo seguito alla richiesta del presidente Kassym-Jomart Tokayev, che aveva definito la situazione nel paese "un'invasione di bande addestrate dall'estero", il Consiglio di sicurezza collettiva della CSTO ha deciso di inviare forze congiunte di pacificazione in Kazakistan per un periodo di tempo limitato.

https://it.sputniknews.com/20220107/csto-onu-osce-e-osc-informati-delloperazione-di-peace-keeping-in-kazakistan-14509081.html

kazakistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, kazakistan