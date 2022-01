https://it.sputniknews.com/20220107/il-patriarca-kirill-riceve-un-messaggio-da-papa-francesco-in-occasione-del-natale-ortodosso-14510049.html

Il patriarca Kirill riceve un messaggio da papa Francesco in occasione del Natale ortodosso

In precedenza, papa Francesco aveva espresso l'auspicio di poter incontrare il patriarca Kirill. 07.01.2022, Sputnik Italia

Il patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Kirill, alla fine della celebrazione del Natale ortodosso, ieri nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca, ha reso noto di aver ricevuto un messaggio da Papa Francesco.La missiva, a quanto si apprende dai media russi, gli è stata inviata tramite il presidente della Conferenza dei vescovi cattolici della Russia, l'arcivescovo Paolo Pezzi.Papa Francesco ha annunciato, il 6 dicembre dello scorso anno, di essere pronto per una visita in Russia e di voler presto discutere con il capo del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne (DECR) del Patriarcato di Mosca, il metropolita Hilarion, un possibile nuovo incontro con il patriarca Kirill.Il 22 dicembre il metropolita Hilarion ha incontrato papa Francesco in Vaticano.

