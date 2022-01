https://it.sputniknews.com/20220107/haiti-due-giornalisti-uccisi-dopo-lintervista-al-boss-di-una-gang-criminale-14506437.html

Haiti, due giornalisti uccisi dopo l'intervista al boss di una gang criminale

Per i due non c'è stato nessuno scampo, mentre un terzo membro della troupe è riuscito a mettersi in salvo. 07.01.2022, Sputnik Italia

Due giornalisti sono stati uccisi nella capitale haitiana di Port-au-Prince dopo aver intervistato un noto boss di una gang criminale.Secondo il notiziario Haiti24, i giornalisti sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco sparati dai membri di un gruppo criminale rivale.Un altro giornalista è invece riuscito a fuggire dal luogo dell'attacco, rimanendo fortunatamente illeso.Haiti sta affrontando un lungo periodo di crisi economica, violenza tra bande e crisi politica, esacerbati dall'assassinio del presidente Jovenel Moise a luglio 2021

