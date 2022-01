https://it.sputniknews.com/20220107/esplosione-alla-dakar-la-francia-non-esclude-la-pista-terrorismo-il-rally-doveva-essere-annullato-14514605.html

Esplosione alla Dakar, la Francia non esclude la pista terrorismo: il rally doveva essere annullato

Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha affermato che l'esplosione avvenuta prima dell'inizio del Rally Dakar potrebbe essere stata un attacco... 07.01.2022, Sputnik Italia

Giovedì 30 dicembre, il pilota 61enne Philippe Boutron è rimasto ferito a seguito di un'esplosione in un'auto del team Sodicars ed ha avuto bisogno di un intervento chirurgico. Martedì, i pubblici ministeri francesi hanno affermato di aver avviato una causa per terrorismo. Gli inquirenti della Francia intendono recarsi in Arabia Saudita.Inoltre, il ministro degli Esteri francese ritiene che il rally doveva essere annullato. Il direttore della gara David Caster ha escluso la possibilità della cancellazione del rally a causa del sospetto riguardo un attacco terroristico. Quest'anno la Dakar si svolge in Arabia Saudita dal 2 al 14 gennaio.

