Covid, Vaia: "Omicron meno aggressivo, ma senza vaccino sarebbe stata una strage"

Il 95% dei ricoverati in terapia intensiva non ha la terza dose, mentre i ricoveri ordinari di non vaccinati o vaccinati con doppia dose sono l'80-90%. 07.01.2022, Sputnik Italia

La terza dose di vaccino conferisce una protezione quasi totale dal rischio di ricovero in terapia intensiva. Lo ha detto oggi a Timeline su SkyTg24 il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia. Vaia auspica "un aggiornamento dei vaccini alle varianti per il richiamo successivo", che potrebbe arrivare a novembre. Su Omicron ritiene che sia meno aggressiva rispetto alla precedente variante Delta. Senza i vaccini "sarebbe stata una strage - prosegue Vaia - Ora è vero che ci sono 200 mila casi ma molti meno morti: grazie anche alle terapie monoclonali e agli antivirali orali, stiamo contenendo il fenomeno". Per Vaia, poi, "bisogna vaccinare paesi in via di sviluppo che fanno ancora fatica a uscire da pandemia". In merito alla scuola il direttore dello Spallanzani sostiene che vada "riaperta, facendo interventi strutturali ad esempio sugli impianti di areazione per metterle in sicurezza e far togliere le mascherine ai bambini".

