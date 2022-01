https://it.sputniknews.com/20220107/covid-le-previsioni-del-matematico-sebastiani-calo-di-positivi-fra-due-settimane-14511408.html

Covid, le previsioni del matematico Sebastiani: "Calo di positivi fra due settimane"

Covid, le previsioni del matematico Sebastiani: "Calo di positivi fra due settimane"

Il picco di contagi potrebbe arrivare tra un paio di settimane, ma resta l'incognita dei ricoveri, che potrebbero portare a febbraio tutta l'Italia in fascia... 07.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-07T16:42+0100

2022-01-07T16:42+0100

2022-01-07T16:42+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/9750292_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b9b3a6be5b7f31386130378b0d1d7f06.jpg

"Tra una settimana si abbasserà la percentuale di positività dei tamponi molecolari, successivamente ci sarà la discesa anche dei nuovi casi positivi, direi tra altri sette-dieci giorni". Lo ha detto, in un'intervista a Il Messaggero, il professor Giovanni Sebastiani, matematico dell'Istituto per le applicazioni del Calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), che riesce ad intravedere il picco dei contagi.Attualmente, l'incidenza è pari al 25%, ovvero un tampone su quattro dà esito positivo. Sebastiani prevede che questo rapporto arriverà ad un massimo tra il 25% - 30%, ma tra sette giorni inizierà a scendere. Il numero di positivi, però, non inizierà subito a diminuire.Sebastiani, però, chiarisce che non è possibile prevedere con esattezza quale sarà il picco e quando arriverà. "Ciò che conta è la tendenza", precisa.La via d'uscita potrebbe essere però ancora lontana. Continuando con questa tendenza, fra 30-40 giorni tutta l'Italia potrebbe finire in fascia rossa per l'alto numero di ospedalizzazioni, anche se "rispetto all'anno scorso il rapporto tra casi e ricoveri è sette volte più basso", grazie all'effetto benefico dei vaccini.L'incremento di casi degli ultimi 12-14 giorni è "legato al Natale e alla diffusione di Omicron". Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Abruzzo sono le regioni con maggiore sofferenza. Il Lazio, secondo Sebastiani, potrebbe finire in zona arancione fra due-tre settimane.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia