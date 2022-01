https://it.sputniknews.com/20220107/covid-in-giappone-si-va-verso-un-nuovo-stato-demergenza-in-tre-prefetture-14506749.html

Covid in Giappone: si va verso un nuovo stato d'emergenza in tre prefetture

Preoccupa la situazione nella base militare americana di Kadena, a sud dell'arcipelago di Okinawa. 07.01.2022, Sputnik Italia

Il governo giapponese si appresta a dichiarare il 'quasi stato d'emergenza' nelle prefetture di Okinawa, Hiroshima e Yamaguchi, ovvero quelle maggiormente interessate dalla nuova ondata di casi di Covid-19.Con tale decisione, le autorità locali potranno imporre restrizioni più specifiche a seconda del quadro epidemiologico del territorio, anticipando ad esempio la chiusura dei locali della ristorazione, per evitare assembramenti in orari serali.La situazione più preoccupante resta quella dell'isola più a sud dell'arcipelago di Okinawa, dove solo nella giornata di ieri sono stati segnalati quasi 1.000 casi, ai quali si vanno ad aggiungere i 160 militari statunitensi contagiati.Situazione simile per la base di Iwakuni, nella prefettura di Yamaguchi, dove si registra un forte incremento delle infezioni tra il personale straniero.A livello nazionale, i casi hanno superato quota 4.000 per la prima volta in circa 3 mesi, mentre a Tokyo le positività si sono assestate a 641 nelle ultime 24 ore, decuplicando nell'arco di una settimana.

