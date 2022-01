https://it.sputniknews.com/20220107/costa-ai-presidi-che-chiedono-la-dad-nessun-rinvio-si-parte-con-le-nuove-regole-14506558.html

Costa ai presidi che chiedono la Dad: “Nessun rinvio, si parte con le nuove regole”

Costa ai presidi che chiedono la Dad: “Nessun rinvio, si parte con le nuove regole”

Dopo l’appello di oltre 1.500 dirigenti il sottosegretario alla Salute ribadisce l’intenzione del governo di garantire la scuola in presenza. Sulla possibile... 07.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-07T08:21+0100

2022-01-07T08:21+0100

2022-01-07T08:21+0100

scuola

coronavirus in italia

“Il governo ha preso una decisione chiara: riprenderemo il 10 con le nuove regole che garantiranno maggiore sicurezza”. È questa la risposta del sottosegretario alla Salute Andrea Costa dopo l’appello di oltre 1.500 presidi da tutta Italia per un rinvio di almeno 15 giorni del rientro a scuola dopo le vacanze di Natale.Costa, parlando al Corriere della Sera, ribadisce che l’impegno del governo è sempre stato quello di garantire le lezioni in presenza e per questo sono state approvate in Cdm le nuove regole per contagi e quarantene.Regole che stabiliscono “dai 12 anni in su con due positivi è prevista la Dad per i non vaccinati, con tre per tutta la classe. Per i piccoli con un solo caso”.Per Costa “è giusto riconoscere ai vaccinati continuità della scuola in presenza. È come il Super green pass”.Strutture non adeguate ci penalizzanoCosta difende le scelte fatte in Cdm, perché “non esiste un manuale anti-Covid. E a volte abbiamo fatto meglio noi. Il governo Draghi ha sempre scelto la gradualità e la cautela”.Stesso discorso vale per i trasporti, dove il governo ha messo a disposizione le risorse ma “in alcuni casi non si poteva a causa del deficit infrastrutturale. Per questo ci siamo presi la responsabilità del Super green pass sui mezzi pubblici”.Pochi docenti tra No vax e contagiati?Nell’appello i presidi lamentano, oltre che il rischio di cluster tra gli studenti, anche la possibile mancanza di personale per i corsi e la sorveglianza.A quest’ultimo dubbio, Costa risponde l’obbligo di vaccinazione non creerà una paralisi.

