Casa Bianca: gli USA non vogliono un dominio nella regione indopacifica ma conviverci con la Cina

Campbell ha partecipato a questo evento come coordinatore per gli affari indopacifici del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.L'Indo-Pacifico è un termine attecchito nella diplomazia americana durante l'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump. Gli Stati Uniti sono insoddisfatti della crescente presenza della Cina nella regione mentre Pechino, a sua volta, rimprovera Washington di aver destabilizzato la situazione nella zona. Il particolare scontento della Cina è causato dalle sistematiche manovre delle forze americane in prossimità dello Stretto di Taiwan.

