Caro gas, agli aumenti in bolletta c'è un limite: ritorno al nucleare in Italia

In Italia, le centrali nucleari sono state chiuse nel 1990 e, nel referendum del 2011, il 94% dei votanti disse no al ritorno al nucleare. Colpo di scena... 07.01.2022, Sputnik Italia

Mentre la Commissione Europea valuta il riconoscimento dell’energia nucleare e del gas naturale come fonti verdi per la produzione energetica, in Italia viene promossa l’idea che il ritorno al nucleare possa rappresentare anche una soluzione per far fronte al tema del caro bollette.Tuttavia, restano aperti ancora degli interrogativi sui rischi legati alla reintroduzione delle centrali nucleari in Italia:La proposta UE sul nucleareIl 2022 si è aperto con una bozza della Commissione europea circa il riconoscimento dell’energia nucleare e del gas naturale come fonti di energia rinnovabili verdei, sostenibili e capaci di accelerare il raggiungimento dell'obiettivo zero emissioni Co2 in Europa.In Italia, il leader della Lega, Matteo Salvini, cavalcando l'onda del tema caro bollette, vorrebbe indurre il terzo referendum sul nucleare in Italia, per un futuro "indipendente, sicuro e pulito”.Favorevole alla discussione del tema nucleare si è detto anche il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.L'ultimo referendum sull'energia nucleare in Italia risale al 2011, dove la quasi totalità dei votanti (oltre il 94%) votò contro il ritorno al nucleare, anche in virtù del tragico maremoto avvenuto pochi mesi prima a Fukushima, che aveva provocato diverse esplosioni e la distruzione di una centrale nucleare.Quante centrali nucleari ci sono in Europa?Attualmente, nel Vecchio Continente sono 128 le centrali nucleari attive:Agli italiani piace il ritorno al nucleare Secondo i dati resi noti dal portale Prontobolletta, gli italiani sembrano appoggiare il ritorno alla costruzione di centrali e alla produzione di energia nucleare.Il problema, non di poco conto, che si porrebbe per l’Italia riguarda però i costi legati allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, si legge nell'analisi pubblicata da Prontobolletta:

