Burkina Faso, oltre 10 morti in un attacco ad un villaggio nel nord del Paese

Più di 10 persone sono rimaste uccise e un'altra è rimasta ferita in un attacco a un villaggio della provincia di Sanmatenga, nel nord del Burkina Faso, ha... 07.01.2022, Sputnik Italia

"Nella serata di mercoledì 5 gennaio 2022, uomini armati ignoti hanno eseguito un attacco armato al villaggio di Ankouma nel comune di Pensa, provincia di Sanmatenga. In questo attacco alla popolazione civile, 11 persone sono rimaste uccise e una è rimasta ferita", si legge in una nota del governatore rilasciata oggi.La foto del documento è stata pubblicata dal portale locale Lefaso.net.In precedenza, a gennaio, l'esercito del Burkina Faso aveva riferito che 11 soldati erano rimasti feriti in un attacco armato nella provincia settentrionale di Sourou.

