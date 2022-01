https://it.sputniknews.com/20220107/boom-di-contagi-in-sicilia-due-ospedali-da-campo-a-palermo-14511834.html

Boom di contagi in Sicilia, due ospedali da campo a Palermo

Ieri più di 14mila casi in un giorno sull'Isola, quasi un tampone su quattro positivo. Il primario dell'ospedale Cervello di Palermo: "La giornata peggiore... 07.01.2022, Sputnik Italia

L'impennata di contagi sta mandando in tilt gli ospedali siciliani, sottoposti ad un'improvviso aumento di ricoveri per Covid. La situazione più drammatica è quella di Palermo, dove non si trova più un posto letto in rianimazione. In terapia intensiva ci sono solo 16 posti letto, occupati anche da pazienti di età inferiore a 50 anni. Non è migliore la situazione del Pronto Soccorso, dove in questo momento ci sono 60 pazienti e un indice di sovraffollamento del 300%.Al Cervello di Palermo la situazione è precipitata nel pomeriggio di ieri, quando 14 ambulanze con i pazienti Covid a bordo sono rimaste bloccate per diverse ore sulla rampa di accesso delle emergenze, perché mancavano persino le barelle: una scena che rimanda ai momenti più drammatici dell'emergenza sanitaria. Montati due ospedali tendaPer far fronte all'incremento dei ricoveri la direzione del 118 ha disposto l'allestimento di due ospedali da campo all'ingresso del Civico e del Cervello. Queste strutture sono necessarie per consentire ai pazienti di scendere dalle ambulanze ed avviare la loro presa in carico. Un terzo punto medico avanzato in tensostruttura è stato allestito all'ingresso dell'ospedale di Partinico. Inoltre si procederà con la riconversione dei reparti per assistere i pazienti Covid sia al Cervello che al Civico. La rianimazione di Partinico è diventata esclusivamente Covid. Il Pronto Soccorso del Cervello è stato rafforzato con il personale messo a disposizione dalla struttura commissariale per la gestione dell'emergenza Covid di Palermo. Sarà impiegato dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20. La situazione dei contagi in SiciliaPreoccupa intanto il boom di contagi di Covid-19 che ieri hanno superato i 14mila casi in un giorno, con quasi un tampone su quattro positivo. Il bollettino regionale di giovedì 6 gennaio indica 14269 casi di positività su quasi 59.933 tamponi, con un tasso di positività pari al 23,8%. I decessi sono in un giorno sono 19 e i guariti 1.332, il numero degli attuali positivi è di 80.116. In aumento i ricoveri con sintomi (+35) e terapia intensiva (+4). La provincia più colpita è quella di Catania con 3377 contagi, seguita da Palermo con 3210 e Messina con 1502. Il rientro a scuola il 10 gennaioNonostante la situazione epidemica il governo regionale ha fatto sapere stamattina che il 10 gennaio gli studenti faranno regolarmente rientro in classe dopo le festività natalizie. Le norme vigenti consentono alle Regioni di intervenire con decisioni autonome solo nel caso di “zona arancione” o “zona rossa”, mentre la Sicilia è in zona gialla. Il governo regionale si impegna dunque ad alzare "l’asticella dei controlli nel pieno rispetto delle regole generali di cautela, a partire dalla didattica a distanza nel caso di soggetti positivi nella scuola primaria e di seguire le regole della sorveglianza sanitaria negli altri casi".

