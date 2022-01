https://it.sputniknews.com/20220107/bonaccini-promuove-draghi-sui-vaccini-ma-avrei-preferito-lestensione-del-super-green-pass-14506870.html

Bonaccini promuove Draghi sui vaccini: “Ma avrei preferito l’estensione del Super green pass”

Bonaccini promuove Draghi sui vaccini: "Ma avrei preferito l'estensione del Super green pass"

L'Italia fa da apripista in Europa nonostante le resistenze della Lega. Per il governatore dell'Emilia Romagna non è il tempo dei lockdown ma delle...

Bene il decreto sulle nuove misure anti-Covid approvato in Consiglio dei ministri, ma Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, avrebbe preferito una generalizzazione del Super green pass che sarebbe stata comprensibile a tutti, dice a La Stampa.Bonaccini si dice comunque soddisfatto: “Draghi incassa un risultato che oggi non ha eguali in Europa. E lo fa nonostante le resistenze della Lega che, spesso, ha poi cambiato idea, dal no alle mascherine all’inizio, fino alla resistenza all’estensione dei vaccini oggi”.No ai lockdown, sì ai vacciniIl governatore dell’Emilia Romagna difende anche la decisione di non imporre nuovi confinamenti e di lasciare la scuola in presenza.Sulla scuola, Bonaccini dice di comprendere la richiesta di due settimane di Dad per superare il picco dei contagi, ma “ribadisco il fatto che la scuola è una priorità e che chiuderle mantenendo aperte tutte le altre attività sarebbe stato un segnale al contrario”.

