Belgio, la Corte d'Appello sostiene l'uso dei certificati COVID

La Corte d'Appello della città belga di Liegi ha definito l'introduzione dei certificati COVID-19, che confermano l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o il... 07.01.2022, Sputnik Italia

L'Associazione per la protezione dei diritti e delle libertà ed un certo numero di cittadini belgi avevano intentato una causa, chiedendo di dichiarare il green pass illegale. Il tribunale di primo grado della città di Namur aveva stabilito che le misure restrittive, in relazione alla diffusione del coronavirus, violano il diritto europeo e sono inadeguate alla situazione. Tuttavia, le autorità della regione belga della Vallonia hanno impugnato questa decisione del tribunale.Al momento, in Belgio, il green pass è necessario per visitare caffè e ristoranti, cinema, sale da concerto, teatri e centri fitness.

