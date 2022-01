https://it.sputniknews.com/20220107/air-italy-prosegue-la-battaglia-dei-lavoratori-i-sindacati-chiedono-tutele-al-governo-14513367.html

Air italy, prosegue la battaglia dei lavoratori: i sindacati chiedono tutele al governo

La compagnia di volo ha inviato in anticipo, questa domenica, le lettere di licenziamento con effetto immediato per i 1.322 dipendenti dell'ex Meridiana... 07.01.2022, Sputnik Italia

Questa mattina, i lavoratori di Air Italy, sostenuti dai sindacati del comparto, sono scesi in piazza per un sit-in di protesta contro le lettere di licenziamento immediato. Uiltrasporti esprime la propria indignazione e chiede nuovi ammortizzatori ad hoc per i 1.322 dipendenti della compagnia e prospettive per il futuro del trasporto aereo.Il leader di Uiltrasporti Sardegna punta il dito sulle istituzioni, intervenute in "tempo tardivo, nonostante questa sia la più grossa vertenza del trasporto aereo dopo quella di Alitalia".La mobilitazione per il futuro dei 1.322 dipendenti di Air Italy proseguirà la prossima settimana in Sardegna e a Roma, con due differenti date in calendario.Lunedì 10 gennaio, alle 9:30, una delegazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali sarà ricevuta alla Regione Sardegna dall'assessore del Lavoro, Alessandra Zedda. Martedì mattina, invece, tutti i lavoratori licenziati dalla compagnia aerea si sono dati appuntamento a Roma, per una manifestazione di piazza. Il luogo è ancora da decidere."Le iniziative di questi giorni vogliono richiamare la politica alle proprie responsabilità e a una soluzione. Con il decreto Mille proroghe il Governo ha la possibilità di creare quel bacino del trasporto aereo con cui si darebbe la possibilità ai lavoratori Air Italy di accedere agli ammortizzatori sociali", conclude il sindacalista.

