Gianna Nannini presidente, la cantante si candida al Quirinale con un video su Instagram

Mancano poco più di due settimane alla prima votazione per eleggere il successore di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica, il 24 gennaio, e molti schieramenti hanno lanciato l'ipotesi di scegliere una donna per il ruolo del capo dello stato, una prima assoluta per l'Italia.E, proprio mentre si dibatte sui possibili nomi, le figure istituzionali e più adatte al Colle, la rocker senese Gianna Nannini si autocandida per il Quirinale con una storia su Instagram.Così, forse più per provocare e per sottolineare la necessità di un cambiamento vero, Nannini in 15 secondi si propone per la presidenza.Le reazioni sui socialMolti gli utenti che su Twitter, in particolare, commentano la notizia. C'è chi la prende come uno scherzo e chi sottolinea che "sarebbe meglio di Berlusconi".O ancora: "A me però Gianna Nannini presidente della Repubblica non dispiace, almeno non è stata imputata in venti processi giudiziari come altri candidati".E c'è anche chi per commentare usa le parole di una delle canzoni più famose della rocker "bello e impossibile".E infine, chi boccia l'ipotesi, denunciando la mancanza di serietà sul tema dell'elezione del capo dello stato.

