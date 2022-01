https://it.sputniknews.com/20220106/salvini-pronto-a-trattare-sullo-schema-del-pd-per-il-doppio-accordo-quirinale-governo-14495760.html

Salvini pronto a trattare sullo schema del Pd per il doppio accordo Quirinale-Governo

Adesso resta lo scoglio Berlusconi. Aperti tre tavoli per decidere del futuro inquilino del Colle dopo Mattarella: quello del centrodestra, quello di... 06.01.2022, Sputnik Italia

Mario Draghi al Quirinale e un governo fotocopia con un nuovo premier. È questo l’obiettivo delle ultime ore di trattative tra il Pd e la Lega, dopo che Matteo Salvini sembra aver accettato lo schema di lavoro di Enrico Letta per un accordo su due fronti: Quirinale e governo.Adesso resta da superare l’autocandidatura, ma ufficialmente lanciata ma molto reale, di Silvio Berlusconi.Tre tavoli di “gioco”Per l’elezione del presidente della Repubblica sono aperti tre tavoli di discussione, che prima o poi dovranno unirsi se l’obiettivo resta quello di eleggere una figura istituzionale e che unisca il Paese.Il primo è stato aperto da Enrico Letta con Roberto Speranza, Leu, e Giuseppe Conte, presidente del M5S.Il secondo tavolo è quello organizzato da Berlusconi prima di Natale a Villa Grande con Salvini e Gorgia Meloni, allargato anche a Toti, Lupi e Cesa.Un patto che deve ancora sugellarsi ma che in funzione Quirinale tra Camera e Senato raccoglie un’ottantina di eletti. E il voto sul Colle sarà il “primo banco di prova”. Questo fronte intende chiedere con la forza dei numeri la prosecuzione del governo d’unità nazionale fino al 2023 e la modifica del Rosatellum in senso proporzionale.Il governo fotocopiaPer il fronte che spinge Draghi verso il Quirinale il prossimo obiettivo è creare un patto tra le attuali forze di governo per un cambio di governo, ma soltanto al suo vertice.La squadra dei ministri resterebbe invariata, mentre a cambiare sarebbe soltanto il presidente del Consiglio. Da più parti si fa il nome di Marta Cartabia.

