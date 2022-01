https://it.sputniknews.com/20220106/russia-usa-colloquio-sulla-sicurezza-tra-shoygu-e-austin--14501079.html

Russia-USA, colloquio sulla sicurezza tra Shoygu e Austin

Il ministro della Difesa russo Sergey Shoygu ha tenuto colloqui con il capo del Pentagono Lloyd Austin. Le parti hanno discusso delle questioni di sicurezza... 06.01.2022, Sputnik Italia

La telefonata tra gli alti funzionari ha avuto luogo in vista un incontro nel formato di un dialogo strategico a livello di rappresentanti di ministeri degli Esteri di Russia e USA, fissato per il 10 gennaio, concordato dalle parti nel contesto delle recenti tensioni intorno all'Ucraina. Successivamente sono previste una riunione del Consiglio Russia-NATO (12 gennaio) e una riunione multilaterale presso la sede dell'OSCE a Vienna (13 gennaio).In precedenza, a metà dicembre, il ministero degli Esteri russo aveva pubblicato una bozza di trattato con gli Stati Uniti e la NATO. I documenti sono già stati consegnati a Washington e ai suoi alleati. Uno dei punti principali per Mosca è che l'alleanza fornisca garanzie che escludano un'ulteriore avanzata del blocco in direzione est, in particolare sul territorio ucraino.

