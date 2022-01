https://it.sputniknews.com/20220106/ragusa-nonna-di-107-anni-si-vaccina-contro-il-covid-non-sono-no-vax-voglio-dare-lesempio--14495127.html

Ragusa, nonna di 107 anni si vaccina contro il Covid: "Non sono No Vax, voglio dare l'esempio"

Sopravvissuta alla Spagnola e alle due guerre mondiali, nonna Rosaria ha deciso di vaccinarsi contro il Covid-19 per convincere nipoti e pronipoti. 06.01.2022, Sputnik Italia

Rosaria Martorana ha 107 anni, è sopravvissuta a due guerre mondiali e ad una pandemia che ha falciato milioni di vite. Vitale e amante del ricamo, non vuole essere accostata ai no vax. Ieri mattina ha ricevuto la prima dose di Moderna nella sua abitazione di Ragusa, per convincere i nipoti e pronipoti. La sua storia è stata raccontata dal tg dell'emittente Video Mediterraneo. Nonna Rosaria è nata il 27 ottobre 1914 a Ragusa, dove vive con una nipote. La sua eccezionale longevità l'ha messa a dura prova, prima con la perdita del marito Giovanni e poi con la morte dei quattro figli Maria, Giorgio, Salvatore e Giovanna. Nonostante i lutti, Rosaria non si è mai arresa ed è perfettamente lucida, autosufficiente e si dedica con entusiasmo alle attività che ama. Nel 2014 il sindaco di allora, Federico Picciotto, ha organizzato una festa in onore del suo secolo di vita, omaggiandola con un mazzo di fiori. Nel 2018 finì di nuovo sui giornali locali per essersi recata al seggio per votare alle amministrative, vivace e vestita di tutto punto, fra lo stupore degli scrutatori. Adesso continua a far parlare si sé perché alla sua veneranda età ha deciso di vaccinarsi contro il Covid-19 non solo per fiducia nella medicina, ma per dare l'esempio. Dopo l'inoculazione della prima dose sta bene.

