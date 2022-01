https://it.sputniknews.com/20220106/quirinale-serracchiani-lunita-di-pd-leu-e-m5s-e-fondamentale-salvaguardiamo-mattarella-14493718.html

Quirinale, Serracchiani: “L’unità di Pd, Leu e M5S è fondamentale. Salvaguardiamo Mattarella”

La capogruppo Dem alla Camera chiede di non fare fughe in avanti e lavorare sul metodo. E su Berlusconi: “Un presidente eletto con 505 voti è un rischio”. 06.01.2022, Sputnik Italia

Debora Serracchiani parla di unità e lancia un appello agli alleati, in particolare Leu e M5S, per evitare corse in avanti sulle trattative per il Quirinale, perché serve compattezza e un metodo per eleggere una figura istituzionale di spicco e che tenga insieme il Paese. Identikit che non si sposa con il nome di Silvio Berlusconi, secondo la capogruppo del Pd alla Camera, che parla a La Stampa.Dialogo con M5S per e tutelare MattarellaPer Serracchiani in questo momento “l’unità del Pd e quella con Leu e i 5stelle è fondamentale: non servono azioni isolate ma collettive”.E va tutelato anche Draghi “per il bene del Paese”, sia che salga al Colle, sia che rimanga a Palazzo Chigi.La capogruppo Dem sottolinea poi di non avere timori sulla possibilità di trovare un punto di incontro con il Movimento: “Il lavoro quotidiano con loro mi rende fiduciosa. Ogni volta che ci sono passaggi delicati, si dice che faticheremo a trovare posizioni comuni. In realtà per la mia esperienza da capogruppo, conto più le volte in cui questa condivisione l’abbiamo trovata che quelle in cui non ci siamo riusciti”.

