Pep Guardiola positivo al Covid-19: salterà il prossimo turno di FA Cup

Pep Guardiola positivo al Covid-19: salterà il prossimo turno di FA Cup

Dopo il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, anche Guardiola è risultato positivo al tampone per il Covid. 06.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-06T17:02+0100

2022-01-06T17:02+0100

2022-01-06T17:03+0100

mondo



L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola è risultato positivo ad un test per il Covid-19. Lo rende il club in una nota su Twitter.I citizens hanno riferito che il tecnico spagnolo salterà la partita di FA Cup di venerdì contro lo Swindon Town, dal momento che sarà sottoposto ad un regime di autoisolamento così come il suo assistente Juanma Lillo, alcuni altri giocatori e lo staff.Il club ha affermato che il test positivo di Guardiola porta a 21 il numero di coloro che sono in isolamento per motivi legati al coronavirus. Sette di loro sono giocatori della prima squadra. Finora non ci sono state informazioni che la partita di venerdì possa essere rinviata a causa della situazione epidemiologica nel club.Pep Guardiola è diventato l'ultimo allenatore della Premier League a contrarre la malattia. Recentemente il tecnico del Burnley Sean Dyche si era ammalato di coronavirus, mentre Jurgen Klopp del Liverpool ha dovuto saltare il big match con il Chelsea dopo essere risultato positivo ad un test.

2022

