Obbligo vaccinale, Costa: "Lo Stato già indennizza i cittadini in caso di danni da vaccino"

Il sottosegretario alla Salute ricorda che la Corte Costituzionale si è già espressa su questa questione. 06.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-06T20:30+0100

"Sul tema del consenso informato, al di là delle modifiche e delle scelte che valuteremo nei prossimi giorni, già oggi in presenza di una vaccinazione di massa a tutela della salute pubblica lo Stato interviene e indennizza qualora ci siano dei danni ai cittadini". Lo ha detto ai microfoni di Radio anch'io su Rai Radio 1 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ricordando che "c'è una sentenza della Corte Costituzionale che afferma questo".In merito al decreto licenziato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, "ancora una volta abbiamo cercato - afferma - di anticipare e di provare a gestire questa situazione delicata. L'obbligo vaccinale per gli over 50, in realtà, scatta da quando il decreto viene pubblicato, prima quindi del 15 febbraio".Il sottosegretario sottolinea anche che ora la priorità è contenere la pressione sugli ospedali:

