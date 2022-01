https://it.sputniknews.com/20220106/obbligo-vaccinale-agli-over-50-coldiretti-non-ci-sta-rischia-di-compromettere-i-raccolti-14501317.html

Obbligo vaccinale agli over 50, Coldiretti non ci sta: "rischia di compromettere i raccolti"

A complicare la situazione è la presenza di un gran numero di lavoratori stranieri vaccinati con sieri ancora non riconosciuti in Italia e nell'Unione europea. 06.01.2022, Sputnik Italia

L'introduzione dell'obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni rischia di compromettere seriamente i raccolti, dal momento che nel settore agricolo oltre un lavoratore su tre è rappresentante di questa fascia di età.Ad affermarlo è Coldiretti, che in una nota mette in guardia circa il gran numero di lavoratori stranieri regolarmente impiegati in Italia, molti dei quali sono stati inoculati con vaccini non riconosciuti in Italia:In particolare, sono oltre 350.000 i lavoratori agricoli con oltre 50 anni, su un totale di 1,046 milioni, rendendo così questa fascia d'età la più numerosa, e molti di loro vengono da Paesi in cui è stata concessa l'autorizzazione al vaccino Sputnik-V, o il cinese Sinovac, non ancora riconosciuti in Italia e in Europa.Secondo il numero uno dell'associazione Ettore Prandini al fine di "garantire l'adeguata copertura degli organici necessari a salvare i raccolti è urgente adottare strumenti concordati con i sindacati, che consentano anche ai percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani di poter collaborare temporaneamente alle attività nei campi".In questo senso, Prandini ha auspicato la creazione di "un piano per la formazione professionale e misure per ridurre la burocrazia e contenere il costo del lavoro con una radicale semplificazione che possa garantire flessibilità e tempestività di un lavoro legato all'andamento climatico sempre più bizzarro".

