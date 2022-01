https://it.sputniknews.com/20220106/nestle-smentisce-lo-stop-al-marchio-buitoni-ma-la-pasta-sara-prodotta-soltanto-per-la-germania-14495354.html

Nestlé smentisce lo stop al marchio Buitoni. Ma la pasta sarà prodotta soltanto per la Germania

Resteranno legati al brand alcun prodotti come pizze surgelate, salse e basi per preparazioni. Non è stata rinnovata la concessione al gruppo Newlat Food per... 06.01.2022, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/636/74/6367469_0:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_744cd5842749d3be7561866947acbeaf.jpg

“Buitoni opera e continuerà a operare in Italia e all’estero con i suoi prodotti storici e iconici del made in Italy”. Con questa secca dichiarazione Nestlé, proprietaria dello storico marchio della pasta italiana, smentisce che il brand Buitoni cesserà di esistere.In realtà la notizia è vera ma in parte: Nestlé, infatti, ha deciso dopo 13 anni di non rinnovare la concessione del logo al gruppo Newlat Food che quindi non produrrà più i prodotti da forno e la pasta secca che resterà soltanto per il mercato tedesco.A Sansepolcro le produzioni di DelverdeNewlat Food, storico pastificio aretino, rimarrà in funzione per produrre con altri marchi, come Delverde.L’azienda del settore agroalimentare detiene anche i marchi Polenghi e Giglio.Newlatt Food aveva acquisito il pastificio nel 2008 per continuare a fornire i prodotti da forno e i formati di pasta, che valgono per il 16% del fatturato.

Rachele Samo

made in italy, pasta