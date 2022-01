https://it.sputniknews.com/20220106/napoli-calze-vuote-per-lepifania-i-carabinieri-sequestrano-3-quintali-di-dolci-della-befana-14497419.html

Napoli, calze vuote per l'Epifania: i carabinieri sequestrano 3 quintali di dolci della Befana

Napoli, calze vuote per l'Epifania: i carabinieri sequestrano 3 quintali di dolci della Befana

Blitz dei carabinieri in un'azienda dolciaria del napoletano. Denunciato il titolare che dovrà pagare una multa oltre 3000 euro.

Carbone di zucchero, la cioccolata e i dolcetti per la calza della Befana stoccati in un magazzino sporco, in violazione degli standard igienico-sanitari. I carabinieri forestali della stazione di Napoli hanno posto i sigilli ai locali di un'azienda di Casandrino, nel napoletano, e denunciato il titolare. Nel blitz i militari hanno trovato i dolci conservati in pessime condizioni igieniche in cassette di plastica, coperti persino da polvere. Sequestrati 320 chili di dolciumi che nel giorno dell'Epifania avrebbero dovuto inondare negozi e bancarelle di mercati. Nel dettaglio sono stati ritirati 100 chili erano di “zucchero carbone” e 30 di cioccolato.Il titolare dell'azienda è stato denunciato per violazioni alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e per gravi inadempienze igienico-sanitarie. In più è stato sanzionato con una multa di oltre 3 mila euro.

italia